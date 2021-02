Proprietà dei ceci, un vero toccasana. Scopriamo come usarli in cucina

I ceci sono uno degli ingredienti più amati dai vegetariani anche se per la loro versatilità sono sempre più presenti anche nella cucina tradizionale italiana

St prendendo sempre più piede un tipo di cucina naturale e biologica che vuole sostituire la carne con proteina di origine vegetale. Tra i principali ingredienti alla base di questa nuova svolta culinaria sicuramente i ceci, alla base della dieta alimentare nella gastronomia orientale e medio-orientale.

Al supermercato è possibile trovare questo legume sotto forma di semi crudi o cotti oppure come farina già lavorata pronta all’uso per moltissime ricette succulente.

I ceci contengono molti principi nutritivi e proprio questa loro peculiarità li rende tanto appetibili in cucina e tra i vegani. Una porzione di 100 grammi di ceci cotti senza sale contiene circa 120 kcal, e apportano apporta buone dosi di fibra alimentare, proteine (26,4%) e grassi (circa il 75% del contenuto dei ceci è formato da grassi insaturi). I ceci, inoltre, sono ricchi di vitamine A, B6, C, E e K, calcio, fosforo, potassio, zinco, magnesio, ferro e sodio.

Sono consigliati a chi soffre di anemia in quanto aumentare i loro livelli di ferro, uno delle principali proprietà dei ceci. I ceci, inoltre, sono una grande fonte di potassio e, per questo, sono l’ideale per gli sportivi e gli anziani per migliorare la circolazione, regolare la pressione arteriosa.

Aiutano a prevenire malattie reumatiche come l’artrite, regolarizzano l’intestino in caso di crampi e diarrea dove le mucose gastriche sono particolarmente irritate. Inoltre regolarizzano il colesterolo nel sangue, e anche i diabetici li possono mangiarli con facilità grazie al loro apporto di zinco che permette al corpo di assimilare ed immagazzinare insulina.

Ceci in cucina, mille usi e trucchi per poterli assaporare al meglio

I ceci sono legumi molto versatili in cucina grazie anche al loro sapore delicato facilmente sovrapponibile con altri ingredienti della tradizione: molto utilizzati per primi piatti e vellutate ma anche per preparare alternativi e sfiziosi hamburger vegetariani o polpette croccanti. Vediamo come usarli al meglio con delle ricette facili da replicare a casa.

Pasta e ceci alla romana

250 g di ceci in barattolo

300 g di ditalini

1 spicchio d’aglio

4 filetti di acciughe

4 cucchiai di olio EVO

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

3 cucchiai di concentrato di pomodoro

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Questo piatto si tratta di una via di mezzo fra una zuppa e un primo piatto e viene preparato in tantissimi modi differenti ma sicuramente la versione alla romana è la più gustosa. Partendo da un classico soffritto all’italiana con sedano, carota e cipolla, è possibile aggiungere acciughe, aglio, concentrato di pomodoro e prezzemolo. Inoltre guanciale o pancetta croccante arricchirà maggiormente il piatto finale.

Falafel

Ceci secchi 500 g

Cipolle 1

Aglio 1 spicchio

Cumino in polvere 1 pizzico

Prezzemolo 1 mazzetto fresco

Sale fino 1 pizzico

Pepe nero 1 pizzico

Bicarbonato 1 pizzico

In realtà per preparare degli ottimi falafel bisogna utilizzare solo ceci secchi ammollati per 24 ore in acqua. Solo in questo modo otterrete la consistenza ideale e le vostre polpettine etniche. Mettere nel mixer 200 g di ceci secchi ammollati per 24 ore, aggiungete un pizzico di sale, uno spicchio di aglio, abbondante prezzemolo fresco, un pizzico di cumino e un cucchiaino di bicarbonato.

Formare poi delle piccole palline, a piacimento si possono anche arrotolare nei semi di sesamo. Friggerle infine in abbondante olio bollente di girasole oppure cuocetele in forno a 200° per circa 10 minuti. Servirle ancora molto calde con salsa allo yogurt bianco intero unito al succo di limone, un pizzico di sale e delle foglie di menta tritate al coltello.