Roberta Morise posta uno scatto sdraiata sul letto, in compagnia della showgirl Sara Facciolini e dell’attrice e modella Angela Tuccia.

Le tre bellissime ragazze sono vestite uguali: indossano unicamente una camicia bianca e sotto di essa si intravedono solo gli slip.

La meravigliosa conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana Roberta Morise, nella didascalia, scrive: “Wild things come from stillness“. Che tradotto significa. “Le cose selvagge vengono dalla quiete“.

Il post ha ricevuto più di 2.000 mi piace e 100 commenti in due ore: è stato super apprezzato dai suoi 98.600 followers!

Roberta Morise e Sara Facciolini affacciate al balcone: uno spettacolo per i passanti!

Due giorni fa, la Morise ha deliziato i suoi seguaci di uno scatto in compagnia della sua amica e collega Sara Facciolini.

Nello scatto, le due ragazze si affacciano da un balcone nella città di Milano, vestite uguali, cioè con una canottiera bianca e dei pantaloni neri.

Nella didascalia scrive: “Riusciva a farmi ridere, e ne avevo proprio bisogno“.

La showgirl ha commentato il post di Roberta così: “Amore mio…manchi forte“.

Il web è esploso: più di 1.300 mi piace e 30 commenti.

Tra i messaggi degli utenti ci sono moltissimi complimenti, ad esempio: “Siete bellissime!“, “Siete tutte e due belle“, “Stupende, bellissime“, oppure “Che bello e che belle!“.

Insieme sono bellissime: uno scenario che non si vede tutti i giorni!