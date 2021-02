Annalisa, la gonna è troppo corta e i fan sognano: da brividi – FOTO

Annalisa ha pubblicato una foto su Instagram che accende i cuori e l’entusiasmo del pubblico, in delirio: il dettaglio non sfugge

La cantautrice italiana e solista musicale, Annalisa Scarrone ha fatto sognare ad occhi aperti il pubblico di Instagram con una foto in formato relax che sa di attesa per il grande evento.

Gli appassionati non stanno più nella pelle per l’uscita del nuovo album “Nuda10”, che per ragioni tecniche ha ritardato i tempi di uscita. Nel frattempo lei invita tutti a prenotare una copia autografata presso la piattaforma e-commerce di Amazon, per iniziare a farsi un’idea del progetto.

La cantante di “Tsunami” e “Vento Sulla Luna” tra gli ultimi singoli d’uscita ha guadagnato diversi favori e visualizzazioni sulle piattaforme di YouTube e Spotify. D’altronde ha anche annunciato in un’intervista che sarà protagonista al prossimo Sanremo 2021, nel segno del riscatto della donna, molto spesso bistrattata dal sistema e considerata spesso un’alternativa all’uomo

Annalisa Scarrone, un buongiorno di fuoco: i dettagli che non sfuggono…

L’artista musicale di origini liguri, Annalisa Scarrone ha appena pubblicato una foto in cui annuncia il ritardo dell’uscita del suo nuovo album discografico, che mette in risalto la figura della donna, come simbolo di riscatto e prevalenza su una società che fa fatica a puntare sulla loro forza.

In attesa di “Nuda10” si prepara nel migliore dei modi a fare il suo ingresso, sul palcoscenico delle grandi occasioni. Si tratta di un’opportunità imperdibile, in cui potrà ritrovare smalto e accaparrarsi la totale fiducia dei fan, dopo la performance da solista di “Amici” di Maria De Filippi.

Prima di rivederla di nuovo all’opera con la sua voce sublime, Annalisa Scarrone ha fatto incetta di likes su Instagram. La cantautrice di Savona ha “ammazzato” l’attesa con uno scatto in formato relax che ha fatto venire i brividi lungo la schiena.

Lei è bellissima, mentre si stende sul divano di casa. E non si accorge del dettaglio finissimo che il suo vestito mette alla luce dei riflettori. La taglia è troppo slim e i fan lanciano uno sguardo malizioso proprio da quelle parti dove si accende lo spettacolo dei giorni migliori