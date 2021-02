Federica Pacela, il bikini c’è ma si vede poco: “Il tuo frutto preferito?” – FOTO

Federica Pacela riesce a far schizzare le temperature in alto grazie all’ultimo scatto pubblicato sui social

Voglia d’estate e non solo per Federica Pacela che lascia i follower di Instagram a bocca aperta di fronte all’ultima foto pubblicata su Instagram. L’influencer più esplosiva del web infatti si è lasciata ritrarre mettendo in primo piano quanto di meglio Madre Natura le ha donato. Approfittando del meraviglioso caldo che le Tenerife riescono a donare, Federica sfoggia infatti un sexy bikini davvero molto mini. Il suo costumino infatti è caratterizzato da un malizioso spacchetto giusto sul seno che straborda impossibile da contenere. I capelli al vento e il sorriso luminoso completano un’immagine capace di far alzare la temperatura. Ironicamente Federica chiede nella didascalia che accompagna la foto quale sia il frutto preferito dai follower ed è inutile precisare che le loro voglie si sono rivolte a ben altre grazie che la natura sa regalare.

LEGGI ANCHE -> Sara Croce “la Bonas” a Bari è una sirena con dietro il mare…epica – FOTO

La vita privata di Federica Pacela

LEGGI ANCHE -> Shaila Gatta supera ancora sé stessa, performance e fisico wow! – VIDEO

Federica Pacela fa parte della schiera di personaggi che, per innegabile bellezza e talento, sono riusciti ad essere lanciati dal mondo dei social acquisendo di giorno in giorno maggiore popolarità. Il suo fisico mozzafiato infatti le ha permesso in breve tempo di diventare una delle influencer più note ed ambite dai marchi di moda e non solo. Federica però non è soltanto un bel faccino ma anche e soprattutto una donna intraprendente e tenace capace di costruire da sola il suo futuro. Indipendente fin da giovanissima ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come hair stylist.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il suo amore per la tecnologia e per i social, dai quali si è dichiarata “dipendente”, l’ha spinta ad intraprendere la sua carriera da influencer. Molto apprezzata per la sua sincerità Federica non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno “semplicemente perché non lo avevo e mi imbarazzava molto“