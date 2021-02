Jasmine Carrisi sempre più bella, illumina Instagram al naturale – FOTO

Jasmine Carrisi sempre più bella e seguita su Instagram, ha postato degli scatti che illuminano il social: meraviglia

Jasmine Carrisi, figlia d’arte di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, sta diventando influencer professionista su Instagram. Ampiamente seguita sui social, il suo profilo totalizza 96mila followers. Sempre più bella, sembra proprio aver ereditato le doti estetiche dalla madre. La passione per la musica invece è un dono del padre, ma in chiave decisamente più moderna.

Jasmine Carrisi, splendida nella semplicità

Nata nel 2001, Jasmine Carrisi è un fiore appena sbocciato che vanta già esperienze importanti nel mondo dello spettacolo. Ha debuttato al cinema come attrice nel film La dama e l’ermellino e ha esperienza in televisione, nell’apprezzata partecipazione al programma The Voice Senior, nel quale affiancava il padre nel ruolo di giudice.

Inoltre ha varcato le porte della musica, incidendo e pubblicando il suo primo singolo “Ego“, dalle sonorità decisamente urban. Una carriera iniziata nel migliore dei modi, che non si esaurisce qui, perchè la giovane promessa ha molto successo anche sui social, dove non esita di condividere scatti con i fan.

Nelle ultime foto postate emerge tutta la meraviglia della sua naturalezza. Baciata dal sole che le illumina il viso, offre la sua bellezza all’obiettivo. Indossa una semplice felpa, i capelli raccolti le evidenziano i dolci lineamenti e la frangia incornicia lo splendido sguardo azzurro. Segue lo scatto in cui chiude gli occhi quasi a godersi i raggi solari, ed è il ritratto della freschezza.

Un futuro promettente quello della giovane cantante, che sicuramente si realizzerà.