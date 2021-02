Laura D’Amore ti fa perdere la testa, shorts illegali e forme uniche – FOTO

Laura D’Amore è davvero una bomba sexy: la nota influencer continua a far sognare tutti con i suoi scatti meravigliosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore continua a far sognare i suoi followers con scatti stupefacenti in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato. La 38enne ha una passione sconfinata per i viaggi ed è una delle hostess di Alitalia. La nativa di Grottaglie è lanciatissima anche nel mondo della moda ed è stata testimonial per diversi brandi di successo.

Laura ama condividere in rete scatti bellissimi: la classe 1982, poco fa, ha postato su Instagram una foto incantevole. La nota influencer indossa una maglietta che mette in risalto le sue forme da capogiro e pantaloncini cortissimi con gambe totalmente scoperte.

Laura D’Amore, outfit da urlo e shorts illegali: che gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura, poco fa, ha condiviso uno scatto strepitosa. La sexy influencer indossa una magliettina aderente che mette in risalto il suo lato A incredibile. Come se non bastasse, i suoi shorts illegali sono cortissimi e le sue gambe totalmente scoperte fanno sognare tutti. “Weekend mood”, ha scritto nella didascalia.

Il post ha ovviamente raccolto numeri incredibili. L’immagine, in appena un’ora, ha già superato quota 3mila cuoricini. “Sei bellissima”, “Preziosa, sensuale, pregiata”, “Bellissimo viso”, “Come una luna”, si legge tra i tantissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura, qualche giorno fa, ha fatto girare la testa ai suoi ammiratori condividendo una foto pazzesca in cui indossava un costumino bollente. Le sue curve sono semplicemente magnifiche.