Laura Torrisi, sorriso e sguardo di sincerità, è amore a prima vista: bellissima – FOTO

Laura Torrisi mette di buon umore con un sorriso e uno sguardo che fanno innamorare. E’ amore a prima vista coi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Non c’è più freno alla felicità dalle parti di Laura Torrisi. L’attrice italiana, conosciuta come l’ex di Leonardo Pieraccioni vive un momento di profonda stima di se stessa e null’altro. La “ricetta” del buon umore significa anche questo per lei, l’essere lontano dagli altri, dando importanza a se stessa.

Mai come stavolta si trova indaffarata con le faccende di casa e mai fu più piacevole per lei, la libertà di eseguire senza dar conto a nessuno. Un “calcio” prepotente al suo passato, che le ha regalato sdegno e delusione, dopo la separazione con l’attore toscano.

Oggi per lei vige il motto: “Smetti di sognare, aspettati meno dalla vita e goditi ogni gioia che vivi all’istante”. Così la bellissima Laura si è riscattata, puntando su se stessa, autrice del superamento in grande stile, come se non bastasse, di un problema all’utero

LEGGI ANCHE ——> Sara Croce “la Bonas” a Bari è una sirena con dietro il mare…epica – FOTO

Laura Torrisi, il “mio weekend” più bello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

LEGGI ANCHE ——> Caterina Balivo: schiena nuda e spacco vertiginoso. Un finale con i fiocchi – VIDEO

La vita di Laura Torrisi ha attraversato diversi momenti di debolezza. A partire dalla separazione con Leonardo Pieraccioni, fino al disturbo all’utero, per aver contratto forme di endometriosi.

All’indomani del terrificante impatto con una vita che iniziava a creare qualche grattacapo di troppo, la Torrisi ha reagito alla grande, grazie alla forza interiore e al coraggio impressi nel suo dna. Oggi si mostra più sorridente che mai, anzi invita a fare lo stesso con i suoi follower, affinchè possa ritrovarsi definitivamente, nel segno di un’amicizia, che mai come ora per lei conta più dell’amore incondizionato.

L’attrice catanese ha affondato ancor più le radici del buon umore e della felicità, trasmettendo questi valori direttamente sui social network. E amore a prima vista per coloro che sono sempre sintonizzati su di lei e tramite lei trovano il giusto compromesso per una vita tranquilla.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

In questo weekend, Laura è alle prese con un pennello per pittori, pronta a svolgere le faccende di casa, in tutta serenità. Così dunque inizia una due giorni che porterà in grembo tanta fatica, ma consumata nel segno di una felicità che solo pochi riescono a trasmettere in questo periodo