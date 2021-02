Caterina Balivo: schiena nuda e spacco vertiginoso. Un finale con i fiocchi – VIDEO

Caterina Balivo. La presentatrice tv mostra un balletto seducente mentre si prepara a partecipare alla finale del Cantante Mascherato su RaiUno

Quale sarà il futuro della carriera della presentatrice Caterina Balivo non è dato saperlo. Lei stessa, nel maggio 2020, durante l’ultima puntata del suo seguitissimo talk show, Vieni da me, aveva dichiarato che non sarebbe tornata come padrona di casa nella prossima stagione ma che si sarebbe dedicata ad altri progetti. Al primo posto nelle motivazioni che l’hanno portata a prendersi una pausa, c’è il desiderio di ritagliare più tempo da dedicare alla sua famiglia. A fianco a lei il marito, il manager finanziario Guido Maria Brera, e i loro due figli: Guido Alberto ( 8 anni ) e la piccola Cora ( 3 anni ).

La corteggiano al momento sia Sky che La7. Rimarrà in Rai? Ancora rumors ed indiscrezioni ma nessuna certezza. Ieri ha concluso un divertentissimo impegno.

Caterina Balivo: la puntata finale de Il Cantante Mascherato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo ha concluso ieri il suo impegno nelle vesti di giudice de Il cantante mascherato. Il programma, condotto da Milly Carlucci, ha chiuso i battenti il 26 Febbraio. Personaggi del mondo dello spettacolo si sono sfidati a suon di prove canore. Le loro identità erano però nascoste all’interno di maschere che ricoprivano i partecipanti da capo a piedi. Solo una volta sconfitti, il pubblico ha avuto occasione di vedere chi si celava dietro.

La Balivo era in buona compagnia. Insieme a lei, i colleghi Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Patty Pravo. La sfida è stata vinta dall’ ex componente dei Pooh, Red Canzian, vestito da Pappagallo.

Cosa farà adesso Caterina Balivo? E’ ancora un mistero. Non ha mai perso il contatto diretto con il pubblico, essendo molto attiva sui social network, in particolare Instagram. E’ una finestra aperta sul suo mondo: le passioni, la cucina e il buon cibo, gli hobby, il tempo libero, l’amore per la natura, gli scatti casalinghi…

L’ultimo post ci regala un siparietto divertente: un mini video di pochi istanti in cui la presentatrice appare prima in accappatoio, appena uscita dalla doccia; subito dopo fasciata in uno splendido abito di lamè azzurro: schiena scoperta e spacco vertiginoso. Tutto pronto per la prima serata su RaiUno.