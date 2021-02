Cristina D’Avena. Il balletto sexy prima dell’esibizione: un vero incanto – VIDEO

Cristina D’Avena. La beniamina dei più piccoli è stata ospite della finale del programma Il Cantante Mascherato. Ci regala immagini del dietro le quinte prima dell’esibizione

É difficile scovare il nome di un personaggio famoso che riesca a mettere d’accordo tutti; qualcuno che con la sua verve, carisma, simpatia e soprattutto talento raccolga i consensi di giovani e adulti, donne e uomini. Eppure, Cristina D’Avena ha questa straordinaria capacità.

Classe 1964, ha esordito piccolissima, a soli tre anni, quando ha partecipato allo Zecchino d’Oro con un pezzo che è entrato nel repertorio classico delle canzoni più amate dai bimbi italiani: Il valzer del moscerino. Da lì in poi un’escalation duratura che arriva fino ai nostri giorni.

Con il dilagare negli anni ’80 anche nel nostro paese del fenomeno degli anime giapponesi, la sua popolarità è cresciuta a dismisura. Sua è la voce che accompagnava tutte le sigle dei cartoni simbolo di una generazione che hanno fatto di lei un’icona. La sua stella non si è mai offuscata grazie alla capacità di reinverntarsi nel tempo. Ha mantenuto l’attenzione di quanti sono “cresciuti” insieme a lei e ha conquistato le nuove leve.

Cristina D’Avena, ospite de Il Cantante Mascherato

Il programma Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, ha chiuso i battenti il 26 Febbraio. Personaggi del mondo dello spettacolo si sono sfidati a suon di prove canore. Le loro identità erano però nascoste all’interno di maschere che ricoprivano i partecipanti da capo a piedi. Solo una volta sconfitti, il pubblico ha avuto occasione di vedere chi si celava dietro.

Il programma è stato vinto dall’ ex componente dei Pooh, Red Canzian, vestito da Pappagallo. Ha conquistato l’attenzione dei telespettatori la performance di Cristina D’Avena, intervenuta in duetto con l’Orsetto, dietro il quale si celava l’attore Simone Montedoro. Si sono esibiti in un medley dei cavalli di battaglia della stessa D’Avena che non sapeva fino all’ultimo con chi stesse cantando; era convinta che si trattasse di Paolo Belli.

Prima della messa in onda, la cantante ha pubblicato su Instagram un mini video in cui si cimenta in un balletto per annunciare la sua presenza in qualità di ospite. Mostra la sua forma strepitosa, accentuata da un elegantissimo abito da sera, lungo, blu scuro, svolazzante. Gioca con la sua femminilità, Cristina D’Avena. Ci riesce senza affanno, vederla in una versione più sensuale ormai non è più un evento inedito, per la gioia dei suoi follower che sono arrivati a sfiorare i 500mila.