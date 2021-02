Valentina Vignali resta solo in costume sulla “luna” innevata: fisico da capogiro – FOTO

Valentina Vignali supera il valore sotto lo “0” della temperatura e resta sola soletta in costume. Un fisico da “impazzire”

Non c’è più freno alla gloria preannunciata di Valentina Vignali, la supermodella riminese e giocatrice di basket professionista. Dopo i primi scatti titubanti sotto i riflettori social, ora la nostra showgirl ha preso dimistichezza con i follower ed ora vanta di un numero elevatissimo di seguaci su Instagram.

Riesce a conquistare la fama di celebrità, bruciando in fretta le tappe del proprio destino da personaggio vip, fino a conquistarsi tutto con il proprio modo di apparire. Prima in tv con la partecipazione al Grande Fratello 2019 e successivamente nelle vesti di opinionista tv a “Mattino Cinque”.

Poi entra in gioco il suo istinto da giocatrice di basket e conquista innumerevoli successi con l’Azzurra, la compagine in cui milita, fino ad entrare nel giro della Nazionale maggiore femminile

Valentina Vignali, sorriso “smack” all’ombra di una raffinata sensualità

Non smette mai di farci sognare, Valentina Vignali, protagonista di una storia Instagram davvero vertiginosa. Il suo appeal sui social lievita ogni giorno sempre più e non è solo una questione di bellezza.

Nel giorno del suo onomastico, il 14 Febbraio, a San Valentino ha ricevuto il regalo più bello finora mai avuto. Il fidanzato torna da lei con una sorpresa indescrivibile. Le addobba la casa di palloncini a cuore e le prepara una cena a lumi di candele che ricorderà per sempre, come segno speciale di un amore intenso e profondo.

All’indomani di ciò che sembrava per molti un’atmosfera da autentica proposta di matrimonio, Valentina è tornata a dominare con la sua invidiabile bellezza i riflettori di Instagram. Nell’ultima performance si è resa protagonista di uno “sbarco” su un pezzo di luna innevata con i classici stivali, al piede, che furono di Neil Armstrong, i “Moon Bot”.

La versione al femminile di prima donna a mettere piede sul satellite si completa con uno streaptease che la lascia solo in costume, al cospetto di un fisico eccellente.

Nonostante la lontananza dai campi di gioco, la Vignali si mostra in forma smagliante, con tanto di “smack” e sorriso per la gioia degli ammiratori, in delirio incontenibile