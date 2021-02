La bella Casiraghi su Instagram non si risparmia, le foto in lingerie di pizzo fanno impazzire il web

Carolina Casiraghi condivide una foto in cui appare bellissima e sexy in biancheria intima. Nelle stories poi la Casiraghi fa vedere che il suo cane le ruba il reggiseno e gira per la casa tenendolo in bocca. Pare che anche i cani adorino la biancheria intima della bella Carolina Casiraghi. In un altra foto appare con biancheria e tacchi e nella didascalia scrive:”There are no right or perfect people, there are unique people. How true they are, time proves it”.

Carolina Casiraghi appare nuda in salotto è da infarto

La Casiraghi condivide una foto su Instagram in cui appare completamente nuda, indossa solo i tacchi e scrive nella didascalia di amarsi sempre. I fan impazziscono e scrivono tantissimi commenti:”Se fosse in vita, gli avresti ispirato la Venere al Botticelli”, “Se prima citavo il testo di una canzone per dire che non ho più parole per descrivere la tua elegante e meravigliosa bellezza, con questo scatto, penso che non potrò parlare più per mesi e mesi…Meravigliosamente unica e irripetibile..solo tu puoi”.

La bella ereditiera è molto amata e seguita sui social, ha 284 mila followers su instagram e sono sempre migliaia i commenti che riceve sotto le foto. Per lo più la bella Casiraghi condivide foto di se stessa in biancheria intima, bikini o con vestiti cortissimi e sensuali. Sicuramente si ama e ama il suo corpo e trasmette questo amore sui social mostrandosi senza filtri ai suoi follower. Ma Carolina non è solo corpo.

Lei stessa condivide la celebre frase detta da Karl Lagerfeld “Il vero lusso? L’intelligenza” e poi lei scrive: “Si può fingere tutto tranne l’intelligenza”. Lei oltre che ha fare foto su instagram è il CEO dell’azienda di famiglia, e per ricoprire un ruolo così importante bisogna essere sul pezzo e lei lo è.