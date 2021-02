Grande Fratello Vip. Massimiliano Morra porta Rosalinda Cannavò in tribunale: è guerra. Prima fidanzati per finta, poi amici e poi di nuovo nemici

Rosalinda Cannavò è stata una grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip e ieri ha terminato il suo percorso dopo l’eliminazione. In studio ha avuto modo di rivedere Massimiliano Morra, con cui ha cominciato questa avventura. All’inizio loro avevano detto di essere ex fidanzati, poi di essere fidanzati per finta e dopo che lei aveva raccontato che lui era gay e averlo poi negato, ieri sera è tornata a confermare quella rivelazione su cui ha mentito tanti mesi fa.

Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra in guerra dopo l’ultima puntata

I due nella casa si erano ritrovati, avevano legato e avevano pianto l’uno per l’altro al mondo della separazione. Di certo non si aspettavano di ritrovarsi, né tanto meno di riperdersi a pochi mesi di distanza da quel saluto. Rosalinda ieri sera lo ha rincontrato in studio e, quando Massimiliano l’ha accusata di aver detto tante bugie su di lui, lei ha risposto brutalmente: “Mi avevi detto tu di essere gay“. Oggi su Instagram lui ha rivelato che dopo le ultime cose accadute e che sono state dette, ha deciso di procedere legalmente.

Rosalinda come risponderà a tutto questo? Intanto sui social lei si sta godendo questa nuova storia d’amore con Andrea Zenga, che ha rincontrato nella casa più spiata d’Italia.