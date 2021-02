La difficoltà maggiore nel make-up, riscontrata dalle donne, è proprio l’eyeliner! Ecco alcuni consigli per superare questo ostacolo comune.

Non riuscite a fare una linea dritta di eyeliner? Non vi viene mai uguale ad entrambi gli occhi? Non avete una mano ferma? Ecco dei consigli che vi potranno essere utili…

Innanzitutto scegliete il prodotto: è preferibile utilizzare l’applicatore con cui avete una presa più sicura. I più facili sono quelli in penna e quelli con il pennellino in feltro.

Il primo esempio è molto semplice, ma non è scrivente come il secondo, pertanto potreste rischiare di commettere errori quando ripassate la linea, per ottenere un bel nero lucido.

L’eyeliner con il pennellino in feltro è altrettanto facile, perché ha una punta precisa che, a differenza del pennello con i peli, rimane rigido e quindi richiede meno manualità.

Ecco la soluzione ai problemi con l’amato e odiato eyeliner!

Cominciate dalla fine dell’occhio e, seguendo la vostra linea naturale, tracciate la struttura della codina, per poi riempirla e portarla verso l’interno.

Se avete gli occhi grandi è consigliabile concentrarsi all’esterno e usare un tratto spesso e, al contrario, le avete gli occhi piccoli la linea deve essere sottile. In caso di occhi all’ingiù alzate molto la riga per contrastare l’inestetismo.

Sconsigliato l’ausilio dello scotch per ottenere una linea dritta, poiché il 90% delle volte si ottengono due altezze di codine differenti: con un po’ di impegno, tentativi e acquisizione di manualità avrete un risultato migliore se procedete senza altri strumenti, che non siano le vostre mani!

Per chi è più avanti con l’età, è consigliabile tirare l’occhio durante la stesura del prodotto.

FRANCESCA BACOSI

POTETE TROVARE IL VIDEO COMPLETO QUI: