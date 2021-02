Belen Rodriguez, nuovo messaggio d’amore per Antonino; “Quanto mi piace….” – FOTO

Sei scatti d’autore che ritraggono Belen e Antonino intimi e amorevoli, la showgirl gli dedica anche un nuovo messaggio d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen per l’estate diventerà nuovamente mamma dopo Santiago e in questi mesi, anche complice la gravidanza, non smette di mostrare il suo amore per Antonino. Un paio di giorni fa sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un video in cui si mostrano entrambi bellissimi ed innamorati mentre si scambiano dolci baci stretti l’uno all’altra.

La didascalia al video è eloquente e descrive molto bene la situazione: Belen ha infatti ripetuto molte volte un “te amo” che descrive la gioia dei suoi occhi e del suo cuore.

Belen e Antonino, quanto amore tra i due. Sei scatti d’autore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Quanto mi piace passare la mia vita con te…”. Non si lascia certo ostacolare nelle dediche d’amore la bella Belen Rodriguez che quasi quotidianamente ormai da diversi mesi dedica parole dolci al futuro padre del suo pargoletto. Dopo i “te amo” ripetuti all’infinito alcuni giorni fa, ora una serie di sei scatti davvero d’autore che la ritrae proprio insieme al suo Antonino, uno shooting in cui anche lui sta davanti la fotocamera e non dietro come invece è abituato a fare per lavoro.

Li vediamo impettiti con indosso abito scuri molto castigati, anche lo sfondo è cupo con fondale grigio e poco mobilio di legno grezzo. Loro scherzano con lo sguardo mentre inseguono l’obbiettivo, fanno le smorfie e solo nelle ultime due istantanee si baciano amorevoli e intimi con lo sguardo di entrambi che si cerca e le mani giunte in un abbraccio memorabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

43mila like per loro in pochissimi minuti dalla pubblicazione. Insieme sono davvero molto belli e Antonino è sicuramente uno degli uomini più invidiati d’Italia per la sua relazione con la showgirl argentina.