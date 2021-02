Paola Turani, tra pizzi e trasparenze ammalia il web: meravigliosa – FOTO

Paola Turani in versione lingerie sexy è davvero un incanto: tra pizzi e trasparenze ammalia il web.

Paola Turani è sicuramente una delle influencer più apprezzate per la sua bellezza non ostentata. Un fascino puro, che non richiede molti ingredienti e che la rendono top. Un rossetto rosso abbinato a quegli occhioni azzurri diventa subito tendenza. Affettuosa con i suoi amici a quattro zampe a cui dedica molto spazio sui social perché fanno parte della sua quotidianità, Paola sorprende tutti – tra le storie di Instagram – con il suo scatto in intimo. Occhi profondi, sguardo impenetrabile, la Turani esce dalla doccia – si vede dai capelli bagnati – e si fotografa mentre indossa solamente la lingerie. Una bralette bianca in pizzo, molto trasparente che le sta d’incanto. Lei confessa di amare questo modello ma in realtà sono i followers ad amarla e ringraziarla per cotanta bellezza.

Paola Turani, online il ricordo di un evento speciale

Quello che emerge dal profilo seguitissimo di Paola Turani, che ricordiamolo vanta 1,6 milioni di follower, è la genuinità e la spontaneità degli affetti. Qualche ora fa ha postato un video – sopra riportato – nel quale Paola bacia e si scambia le coccole con uno dei suoi amici pelosetti. Febbraio 2019 💕 Due anni fa con Gnometto! #ricordi così scrive infatti l’influencer accanto al video che diventa subito virale, La dolcezzaaa😍❤️❤️Si vede proprio che ti ama… uno dei tanti commenti al video. In effetti, emerge tantissima dolcezza, la massima espressione dell’amore verso il proprio cane.

La foto di recente insieme alle amiche di sempre è stata graditissima dal web per la genuinità che emana: Una più bella e simpatica dell’altra, senza di voi istagram non avrebbe senso di esistere, amo tutte voi! ❤️. Non solo critiche sul web.