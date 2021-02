Laura Chiatti stupisce: volto struccato, dedica dolci parole a uno scrittore

Laura Chiatti posta su Instagram uno scatto in cui si mostra struccata. In mano un libro di Fabrizio Caramagna. L’attrice condivide una dolce dedica nei suoi confronti.

“Sei un artista straordinario”. Queste le parole dedicate da Laura Chiatti allo scrittore Fabrizio Caramagna. L’omaggio è stato pubblicato dall’attrice nel suo ultimo post Instagram. Nello scatto la Chiatti ha in mano il libro di Caramagna “Se mi guardi esisto”. Sportiva e struccata indossa una t-shirt a righe.

Subito innumerevoli i commenti di apprezzamento da parte del milione di follower che seguono con affetto l’attrice. Domani tornerà sugli schermi con l’uscita della pellicola “Addio al nubilato”. La Chiatti sarà protagonista della narrazione incentrata sul tema dell’amicizia. La storia racconta come cinque ragazze, conosciutesi durante l’adolescenza per poi perdersi di vista, si reincontrate in occasione delle nozze di una di loro.

Classe 1982, Laura è stata di recente ospite a Domenica In. Con indosso un outfit total white ha raccontato come stia vivendo un periodo molto positivo. “Sto vivendo un momento di rinascita personale, soprattutto nel lavoro”, le parole dell’attrice di Perugia. E’ in questa città che vive con il marito Marco Bocci. Sposati nel 2014, la coppia ha dato alla luce due splendidi figli.

Laura Chiatti: il ritorno sugli schermi

Dopo un periodo lontano dai riflettori per dedicarsi alla famiglia, Laura Chiatti torna sulle scene. Nell’ospitata a Domenica in ha commentato il film in uscita che la vede protagonista. In particolare ha svelato di essersi trovato molto bene con le colleghe. Una novità per l’attrice di solito più in sintonia con gli uomini.

In particolare ha legato con la collega Chiara Francini. Entrambe condividono la passione per il canto. Le due si sono esibite in passato insieme al Festival di Sanremo. Le doti canore dell’attrice hanno stupito il pubblico da sempre conquistato dal suo talento e dalla sua bellezza.

Il suo esordio inizia negli anni Duemila. Da “Un posto al sole” a “Compagni di scuola” a “Carabinieri”, tante le fiction in cui ha recitato.

Nel 2004 l’ascesa nel mondo del cinema con la pellicola “Mai più come prima”. Di seguito innumerevoli i film in cui ha recitato e i programmi che ha condotto.