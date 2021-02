Polina Malinovskaya divina, quello sguardo che cattura – FOTO

Primo piano incantevole di Polina Malinovskaya è stato condiviso sulla pagina Instagram della modella.

Occhi celesti, folta chioma bionda, viso angelico. Polina Malinovskaya ha postato sulla sua seguitissima pagina Instagram un carosello di immagini in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Si tratta di primi piani scattati in auto in cui la modella sfoggia gioielli del brand Adina’s Jewels. In canottiera bianca, Polina è seria. Il suo sguardo misterioso conquista i suoi 2,3 milioni di follower. Tripudio di like e commenti immediato.

Classe 1998 Polina posta su Instagram ogni giorno scatti di vita personale e professionale. Fisico mozzafiato lascia i fan senza parole. Tra foto e storie, la modella russa racconta il suo lavoro e condivide i suoi viaggi. Nelle ultime storie è apparso uno scatto di una spiaggia delle Maldive. Recenti le foto postate che ritraggono panorami da Dubai.

Polina Malinovskaya: tra le modelle più richieste al mondo

Nata a Bielorussia, si trasferisce a Milano, città di origine di suo padre, a soli 16 anni. Qui perseguire la carriera da modella. Enorme è stato il suo successo sui Instagram. Il suo primo post pubblicato risale al 2013.

A oggi è una tra le modelle più richieste. In particolare le agenzie la scelgono per le campagne pubblicitarie legate all’intimo. Inoltre è molto attiva anche sull’account di vendita di vestiti second-hand Depop. Tantissimi utenti seguono la sua vetrina sull’e-commerce dedicato ai capi usati. Proprio per questo svariati brand sarebbero interessati a creare linee firmate con il suo nome.

La modella ha conquistato anche Tik tok con i suoi contenuti. Sulla piattaforma Ask and Answer ha risposto a moltissime domande per un totale di 40 mila risposte.