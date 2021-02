Red Canzian e la rivelazione sul flirt con la famosissima cantante pop

Red Canzian, ex Pooh, ha sempre avuto successo con le donne. Ecco i retroscena della sua storia con una famosissima interprete della canzone italiana…

Bruno Canzian, conosciuto col soprannome Red, è uno dei pilastri dei Pooh. Alle spalle no ha solo una proficua carriera artistica, ma anche una lunghissima fila di flirt. Prima di mettere definitivamente “la testa a posto” e sposarsi nel 2000, a 49 anni, con Beatrice Niederwieser, il musicista si è sempre accompagnato a donne bellissime, spesso provenienti dal mondo dello spettacolo.

Già note le sue relazioni con Patty Pravo, Loredana Berté, Mia Martini e Serena Grandi. Ma adesso, a distanza di cinquant’anni, emergono nuovi dettagli su un’altra liaison, sempre con una cantante italiana famosissima, con cui ha anche collaborato in tempi recenti.

Red Canzian e Marcella Bella, l’amore dei vent’anni

A far parlare è la relazione tra Red Canzian e Marcella Bella, che risale al 1973, quando entrambi erano solo poco più che ventenni. Nonostante fosse durata solo pochi mesi, la loro fu una vera storia d’amore, finita bruscamente, sebbene entrambi ne parlino sempre con affetto. I due hanno mantenuto rapporti cordiali, ma non hanno mai divulgato i motivi dietro la loro separazione.

A svelare l’arcano ci ha pensato Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ospite alla trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo. Jessica ha raccontato della sua partecipazione al programma “Ora o mai più”, dove ha conosciuto sia Red Canzian che Marcella Bella. I due erano giudici del talent show e spesso battibeccavano, anche in modo acceso.

Un modo per rivangare antichi dissapori o un botta e risposta fra vecchie fiamme? A tal proposito la cantante ha dato la sua interpretazione della situazione, rivelando: “Lui ha lasciato lei, per questo ha rosicato”.