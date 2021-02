Belen Rodriguez risponde al commento velenoso: di ghiaccio la sua hater

Dopo il commento velenoso sui social di una sua hater la showgirl Belen Rodriguez risponde con classe e lei resta di ghiaccio.

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, ha lasciato molto perplessa una sua hater attraverso dei commenti apparsi sui social. Dopo aver condiviso nella mattinata di ieri una dedica romantica al suo attuale fidanzato: il fotografo di origini liguri, Antonino Spinalalbese, una pungente nota di apparente invidia sembra essersi fatta subito sentire fra gli altri, invece, numerosi apprezzamenti ricevuti successivamente dai suoi più fedeli sostenitori.

Belen Rodriguez la risposta nei panni di una vera mujer argentina

Quella di Belen è stata una risposta tipica della perfetta mujer argentina. Con grazia e fermezza la soubrette ha subito fatto chiarezza sulla spiacevole situazione creatasi in seguito all’ultimo post particolarmente suggestivo della modella. Nonostante si tratti di un quadro amorevole e davvero difficile da mettere in dubbio, una ragazza ha ugualmente colto l’occasione per polemizzare. Apparso su sfondo bianco: un bacio a tratti infinito della coppia, la dedica della bellissima Belen altrettanto senza limiti, ed una melodia scandita a suon di piacevoli “te amo“.

A quanto pare le intenzioni camuffate della hater in questione sono state percepite dalla conduttrice come se volessero mettere in dubbio la veridicità del suo affiatamento. E, in seguito all’allusiva frase: “Anche basta però…”, risultata poi essere esclusivamente di cattivo gusto, ha deciso di intervenire senza filtri.

Infine applaudita da un esponenziale crescendo di like, la risposta di Belen: “Perché? Io mica ti dico cosa postare sul tuo profilo“, ha lasciatodi ghiaccio l’artefice della polemica. Al contempo non ha anche perso l’occasione per chiarire le dinamiche tra lei ed Antonino una volta per tutte: “È un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire”.