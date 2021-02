Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso si dicono addio per sempre

L’ex tronista Giulio Raselli e la sua scelta Giulia D’Urso, si sono detti addio inaspettatamente, i motivi sono tanti

Dietro l’addio di Giulio Raselli e Giulia D’Urso ci sono tanti motivi. La D’Urso aveva parlato di gelosia ma Raselli non è d’accordo. L’ex tronista ha spiegato infatti che i motivi che hanno spinto alla rottura dipendono da divergenze caratteriali, che non c’entrano con la gelosia. Confessa che il lockdown ha avuto una componente importante nella loro rottura,” è stato drammatico” dice Raselli.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, relazione stroncata dal lockdown

Il lockdown non ha giocato a loro favore, i due si sono ritrovati a convivere anche se si conoscevano da poco e non hanno avuto la possibilità di avere spazi vista la pandemia. Questo ha causato molte liti anche per cose banale, avevano iniziato un circolo vizioso dal quale non sapevamo come uscire. La D’Urso ha rivelato poi che Giulio si è presentato a casa sua con dei fiori per recuperare il rapporto, confessa che hanno parlato ma non è bastato a guarire le ferite. Da quello che rivela infatti l’ex corteggiatrice, Giulio l’avrebbe ferita con alcune parole sicuramente dettate dalla rabbia ma che in lei sono rimaste incise.

Purtroppo quando in una relazione ci si attacca ad ogni cosa per litigare e si usano parole imperdonabili, anche se dette in un momento di rabbia, qualcosa si rompe e tornare come prima non è facile. I due sicuramente hanno scoperto di avere in realtà un carattere più simile di quanto pensassero e questo può non essere un bene. Perché se uno è agitato e l’altro anche si agita invece di attenuare la lite, è un muro contro un’altro muro.

Tante coppie si sono lasciate a causa del lockdown, in realtà è un bene perché i problemi evidentemente c’erano già ma amplificati dalla convivenza forzata. Nella vita normale ci sono gli sfoghi e ci si può prendere spazio, invece nel lockdown si era costretti a stare insieme h24 anche se si litigava.