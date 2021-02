Adriano Celentano dure parole contro noti conduttori: “Vi licenzierei”

Adriano Celentano sui social si è scagliato contro due noti conduttori. Duro commento del cantante in merito alle loro posizioni sui vaccini.

Adriano Celentano torna a far parlar di sè. Il cantante è da più di un anno barricato nella sua abitazione al fianco della moglie Claudia Mori. Nonostante tutto Celentano fa sentire la sua tramite i social. Sul profilo Instagram di recente ha espresso dure parole nei confronti di due noti conduttori.

Si tratta di Massimo Giletti e Corrado Formiglio. Il cantante ha speso commenti negativi nei loro riguardi in merito alle loro posizioni sui vaccini. Secondo Celentano le loro comunicazioni a favore del vaccino comporterebbero una perdita di vista dell’imparzialità.

Nonostante nelle trasmissioni di La7 che conducono vengono invitate voci antivaccino tuttavia, secondo Celentano, non farebbero davvero parlare questi soggetti. Sovrastandoli non permettono loro di esprimere le loro posizioni. “Se fossi Urbano Cairo vi licenzierei in tronco”, le parole di Celentano.

Celentano: la posizione sul vaccino

All’inizio del 2021, Celentano, ospite a Domenica In, aveva raccontato di essere a favore della vaccinazione. Nonostante continui a dichiararsi pro vaccino, tramite Instagram, le nuove dichiarazione contro Giletti e Formiglio. Un carosello con un lungo testo è apparso sull’account del cantante. “La Falsa” il titolo del testo.

“Il popolo dei contrari sta aumentando, quindi è gusto accoglierli e sentire anche la loro campana. Però fatela sentire la loro campana. Voi scorretti cosa fate: li invitate, tanto per far vedere che siete democratici, e appena aprono bocca li assalite, offendendoli e lasciando che le voci si sovrappongano senza permettere al pubblico a casa di capire in che modo la loro ricetta sarebbe meglio del vaccino”, scrive Adriano.

Tantissimi i commenti da parte dei 18,6 milioni di follower del cantante. C’è chi si trova concorde con le sue posizioni apprezzando il post e c’è poi chi invece si oppone.