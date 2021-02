Sanremo 2021, il brano di Extraliscio e Davide Toffolo: il testo della canzone “Bianca luce nera”

Prenderanno parte al Festival di Sanremo con il brano “Bianca luce nera”: quello che sappiamo sulla canzone di Extraliscio e Davide Toffolo e il suo testo ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Extraliscio #PunkDaBalera (@extraliscio)

La 71esima edizione del Festival di Sanremo grazie agli Extraliscio e a Davide Toffolo sarà invasa da un’aria decisamente nuova. Certamente non si potrà non restare indifferenti di fronte alla serenata folk gitana che incarna “Bianca luce nera“. Un brano che nasce dalla combinazione dell’atmosfera tipica delle balere degli Extraliscio e dalle immagini fumettistiche che impregnano l’attività di Toffolo. Ad ispirare i nostri eroi una musa davvero insolita, hanno infatti affidato ad una cartomante il compito di mostrare come raggiungere quella luce senza la quale l’esistenza non ha senso.

In attesa di ascoltare il brano in gara nella categoria Campioni, Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato in esclusiva il testo completo della canzone.

Testo di “Bianca luce nera”, brano di Extraliscio e Davide Toffolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Extraliscio #PunkDaBalera (@extraliscio)

Testo di: M. Mariani – Pacifico – E. Sgarbi – M. Mariani

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Bianca

Di porcellana

Nera

Ossidiana

Mi curi medicamentosa

Mi pungi come ragno ortica

Stringi forte calamita

Se voglio andare

Mi prendi ancora

Ora che conosci le carte

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un treno che parte

Noi che ci sediamo vicino

E nessuno ci conosce

E non importa dove andiamo

Senza te

Io da solo qui morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Fonte miracolosa

Piantagione velenosa

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

Ho deciso di camminare

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

