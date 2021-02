Gli Extraliscio: “Porteremo a Sanremo l’atmosfera da balera”

Gli Extraliscio hanno presentato oggi il loro album di inediti e la canzone che porteranno al Festival di Sanremo insieme a Davide Toffolo durante la conferenza stampa alla quale abbiamo partecipato anche noi di YesLife

Sono tra gli artisti che fin dall’inizio hanno incuriosito di più tra quelli che saranno sul palco dell’Ariston in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo. Parliamo degli Extraliscio, il gruppo formato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno il biondo e la “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara che canteranno in featurig con Davide Toffolo con il brano “Bianca luce nera”, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Per loro è la prima partecipazione all’Ariston dove con la loro musica porteranno un omaggio alla tradizione del Paese: il liscio andando però verso la strada della contemporaneità. Extraliscio sta proprio ad indicare un liscio contaminato da suoni, colori e tante altre influenze.

Di questo gli artisti hanno parlato nel corso della conferenza stampa, alla quale eravamo presenti anche noi di Yeslife, con la quale hanno presentato il loro brano sanremese e il loro album “E’ bello perdersi” che sarà pubblicato il prossimo 5 marzo

Gli Extraliscio, il brano per Sanremo e il liscio rivisitato sul palco

Alla kermesse la band porterà il brano “Bianca Luce Nera” che è stato composto da Mirco Mariani, da lui scritto con Pacifico ed Elisabetta Sgarbi, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana, che vuole lanciare il liscio nel futuro.

Proprio il liscio arriverà sul palco di Sanremo che i componenti vedono come “un abbraccio continuo” come ha ricordato Moreno il biondo. Una musica rigorosa, piena di regole e fatta con musicisti di livello. La musica antidivismo come ha ricordato Mirco Mariani, una musica altruista che accende la luce e molto moderna, rispetto a quanto si possa pensare.

Una musica, quella del liscio, che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e libertà. Questo vedremo a Sanremo, un sound che nel tempo era stato un po’ bistrattato e che invece Amadeus ha voluto portare sul palco più importante per la musica italiana definendolo un “punk da balera”.

Insomma un modo per rilanciare un genere così di spessore che sarà davvero un’apoteosi di colori e suoni sul palco di Sanremo. “Noi siamo fuori moda perché siamo unici e la nostra sfida è di rimanere così” ha puntualizzato Mirco Mariani spiegando che la loro sfida l’hanno già vinta per Sanremo, ma quello che potrà succedere non possono prevederlo nemmeno loro.