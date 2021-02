Crema viso amido di mais: come realizzare un composto fai da te!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono tutti gli ingredienti utili per creare una crema fai da te.

Uno dei segreti che voi tutti vorreste conoscere è sicuramente quello di come mantenere una pelle, soprattutto del viso sempre giovane e luminosa nonostante il passare degli anni. Quanti di voi alla comparsa delle prime righe oppure quando il viso non è al top dopo una giornata stressante si sono fatti prendere dalla malinconia e dall’ansia?

Purtroppo il tempo non risparmia nessuno e passa per tutti. Tuttavia in commercio esistono moltissimi prodotti che possono aiutarci nel rendere la nostra cute luminosa e ritardare il peso degli anni. Va anche detto, però, che questi prodotti molto spesso contengono degli agenti chimici che, a lungo andare, possono provocare l’effetto completamente opposto.

Realizzare una crema viso con l’amido di mais

Per fortuna con pochi e semplici trucchi e conoscendo le proprietà di molti ingredienti del tutto naturali e reperibilità, potete voi stessi creare delle creme e delle maschere davvero ottime per andare ad idratare la pelle e a ritardare i segni dell’età.

Proprio a questo proposito un ingrediente davvero ottimo è sicuramente l’amido di mais. L’amido ha molte proprietà per la cura della bellezza ed è sempre più usata anche dai grandi marchi di cosmesi.

Per fortuna una crema fai da te a base di amido di mais è davvero molto semplice da preparare. Infatti non dovrete fare altro che procurarvi mezza tazza di amido di mais e dell’acqua. Inserite il tutto in un recipiente e iniziate ad amalgamare il tutto fino quando non avrete ottenuto un composto omogeneo che non presenti dei grumi e che abbia una consistenza in modo tale da rendere semplice l’applicazione.

Una volta creata, potete applicare questa crema sul vostro viso e lasciare che la crema agisca in modo tale da andare a favorire l’assimilazione. Una volta trascorsi 20 minuti, potete passare a risciacquare con abbondante acqua tiepida e magari applicare anche una crema idratante. Se sarete costanti, potrete notare i benefici di questa maschera già dopo le prime applicazioni. Non vi resta che provare e fermare il tempo con la vostra maschera all’amido di mais.