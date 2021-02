Diletta Leotta, il fondoschiena più bello: i pantaloni che risaltano tutto – FOTO

Diletta Leotta a bordo campo fa sognare i tifosi e gli appassionati con un fondoschiena “bollente”: spettacolare

La giornalista di DAZN, di origini catanesi, Diletta Leotta ha battuto sul tempo la concorrenza delle colleghe di turno e ha dato come sempre spettacolo. I fan e tifosi del calcio non stanno mai nella pelle, quando lei si esibisce a bordo campo nel pre e durante la gara.

Potrebbe scrivere quasi un “libro” di ricordi per i momenti che vive in questo periodo. Diletta non è solo espressione di bellezza, ma anche di amore puro e sincero, in compagnia dell’attore turco, Can Yaman.

La coppia è reduce da un San Valentino di “fuoco” tra baci, abbracci intensi e coccole di ogni genere. Finalmente la Leotta ha trovato il principe azzurro della sua vita, dopo vari tiri e molla ed esperienze non certo indimenticabili. Addirittura per la giornalista siciliana si parla già di gravidanza, ma siamo consapevoli di affrontare, in questo caso, concetti ancora prematuri…

Diletta Leotta, una statua di bellezza a bordo campo