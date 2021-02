Elisa Isoardi splende sul letto, sorriso contagioso e buon umore – FOTO

Elisa Isoardi ha deliziato la sua platea di ammiratori condividendo uno scatto bellissimo su Instagram.

Elisa Isoardi è una conduttrice amatissima dai telespettatori italiani. La nativa di Cuneo, incoronata ‘Miss Cinema’ nel 2000, partecipò ad alcuni videoclip musicali. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1982 ha condotto programmi come ‘Linea verde’, ‘Miss Italia nel mondo’, ‘Unomattina’. La Isoardi sarà una dei concorrenti della prossima edizione de ‘L’isola dei famosi’. Alcuni fan della bella piemontese non sono rimasti entusiasti davanti alla sua scelta di sbarcare nel programma condotto da Ilary Blasi.

Elisa è seguitissima sui social network: il suo account vanta 524mila followers. La conduttrice ama condividere scatti in cui mette in mostra il suo fascino e la sua femminilità. L’ultima fotografia condivise in rete è davvero deliziosa: il suo sorriso è decisamente contagioso.

Elisa Isoardi splende sul letto: che bellezza e che sorriso

Elisa, poco fa, ha fatto impazzire tutti condividendo una foto fantastica. La conduttrice è comodamente seduta sul letto e piazza il suo volto incantevole in primissimo piano. La 38enne è di buon umore e il suo sorriso è decisamente contagioso. Lo sguardo della classe 1982 irradia gioia e felicità.

“Carichi? Io sì! Buona domenica”, ha scritto nella didascalia. “Che bel sorriso”, “Buona domenica splendore”, “Sei spettacolare”, “Sei sempre un incanto”, “Splendente come una stella”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Qualche giorno fa, la Isoardi condivise uno scatto in bici da applausi. La sua scollatura profonda, infatti, mise in risalto il suo favoloso décolleté.