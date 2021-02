Lavoretti fai da te festa del papà: idee originali per rendere speciale il 19 marzo!

Ecco come realizzare dei lavoretti fai da te per la festa del papà. Tutti i passaggi da fare per rendere speciale il 19 marzo.

La festa del papà è davvero alle porte e non c’è nulla di più bello che andare a sorprenderlo con un regalo

totalmente personalizzato ed unico. Molto spesso i papà sono presi da quello che è lo stress della vita

quotidiana e passano poco tempo a casa. Proprio per questo motivo, il 19 marzo meritano di essere

coccolati da tutti i figlioli.

Non optate per un regalo tradizionale come una cravatta o una classica targa dove

viene scritto che è il papà più bravo del mondo, ma osate quest’anno. Perchè non realizzare un dolce pensiero fatto con le proprie mani magari sotto la supervisione della mamma.

Lavoretti fai da te festa del papà: da dove cominciare?

Esistono moltissime idee che possono davvero far felici il vostro genitore. Tra i regali più

particolari per il papà c’è sicuramente la realizzazione di qualche gioco da fare insieme. In questo caso, potete pensare di creare un cruciverba con delle frasi da dedicare interamente a lui.

Procuratevi un foglio bianco e con un righello e andate a formare delle strisce orizzontali

e verticali. Potete scrivere delle parole o delle frasi e, poi, andarle a coprire. Sarà estremamente divertente quando vostro padre andrà a cercarle una per una per sapere i pensieri del proprio figlio.

Un altro regalo più classico è sicuramente un biglietto a forma di cuore in cui scrivere i vostri pensieri.

Creare questo regalo è molto semplice non dovrete far altro che procurarvi un cartoncino colorato, delle

forbici per la carta e della colla e dare sfogo alla tua manualità.

Potete regalare anche un portachiavi con la vostra impronta. È un regalo molto semplice da realizzare. Potete utilizzare dei colori a tempera e, una volta effettuato lo stampo della vostra mano su un foglio di carta bianco, potete andare a ritagliarlo. Aggiungete, poi, un gancetto dove inserire le chiavi della casa o dell’auto del vostro papà,