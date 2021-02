Marika Fruscio, buongiorno bollente con le curve in vista: pazzesca – FOTO

Marika Fruscio ha pubblicato di recente un ricordo dell’estate da capogiro. Un “buongiorno” di curve e forme: pazzesca

Rovistando nel campo del giornalismo sportivo, ci accorgiamo che rispetto a qualche tempo fa, oggi la competenza si è estesa anche nel reparto femminile. Chi, dunque, se non Marika Fruscio poteva regalare uno scatto da nervi a fior di pelle, confondendo anime e professionalità alla sua temibile sensualità?

Da DAZN alle reti locali campane, cambia il contesto, l’ambiente ma il successo delle donnine di calcio resta fedele alle sue predilette. Nel caso di Marika, amante e tifosissima del Napoli Calcio, farebbe di tutto pur di vedere la sua squadra tra le posizioni che la competono.

Un pò come accadrebbe con la Ferilli o la Falchi di turno, tra promesse bollenti e streaptease in diretta tv. Anche la Fruscio vorrebbe misurarsi con un banco di prova del genere, sperando di vedere il Napoli, Campione d’Italia, un giorno

Marika Fruscio, il top estivo non regge nulla: stratosferica

In questo periodo di pandemia da Covid-19, la bellissima e prosperosissima, Marika Fruscio è sempre uno spettacolo che si riduce a metà. Le performances giornalistiche nei vari studi televisivi partenopei non possono far gioire in toto, un pubblico che non aspetta altro.

Lei, invece è abituata a confondersi anche con la natura e le belle stagioni e un pò come accade a tutti noi, anche lei vorrebbe tornare alla “spensieratezza e normalità”. Siccome si è impossibilitati e inermi di fronte a questo terrificante incubo, allora accontentiamoci per ora di qualche ricordo di Marika risalente al passato.

Ecco dunque il “buongiorno” più bello, mai visto dai fan, mentre lei è in vacanza con tanta voglia di sole e mare. Per l’Happy Holiday, la cowboy del piccolo schermo propone un primo piano di curve spettacolari.

Il top verde militare non riesce a controllare l’impeto del seno, che stravolge le vostre giornate, tra tripudio e sensualità, prima di godersi il relax sulla sabbia e il brusìo delle onde. E a voi, invece, quanto manca l’estate nella più totale normalità?