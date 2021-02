Calca a Milano ieri, ultimo sabato di colore giallo. Presa d’assalto la zona della Darsena. Party terminato con una rissa.

Con la curva dei contagi in salita, Milano passa a zona arancione. Ieri, ultimo sabato di gialla, alcuni quartieri del capoluogo lombardo sono stati presi d’assalto. In particolare a Darsena, Isola e sui Navigli si è assistito a preoccupanti assembramenti.

Molti ritrovi hanno visto protagonisti giovani intenti a festeggiare l’ultimo week-end di zona gialla. Lunedì Milano diventerà arancione. Nonostante il crescere dei contagi e l’appello del sindaco Giuseppe Sala di rispettare le norme ed essere prudenti, i cittadini sono scesi per le strade dedicandosi un ultimo aperitivo creando innumerevoli affollamenti.

Sui Navigli gli agenti della polizia locale sono intervenuti per gestire la situazione. Complice il clima mite, bagni di folla per Milano. In particolare per le vie dello shopping per tutto il giorno vasche di persone intente a godersi il sole primaverile.

Milano: in zona Darsena party sfociato in una rissa

Dalle 21 alle 23,30 si sono scatenati grandi disordini presso la zona della Darsena. In due ore si è tenuto una sorta di rave party al quale hanno partecipato un centinaio di ragazzi. Tra mascherine abbassate, musica a tutto volume, drink, hanno ballato senza sosta. Scene documentate tramite gli smartphone che hanno gettato i residenti nella preoccupazione più totale. Non mancano gli scontri. La polizia ha dovuto arrestare una rissa a cui hanno partecipato 20 giovanissimi. Nessun ferito nonostante si siano verificati lanci di bottiglie.

Altra zona di movida presa di mira, Isola. In particolare in piazzale Archinto sono stati sparati fuochi d’artificio come festeggiamento delle ultime ore di gialla.

In attesa che le disposizioni si restringano lunedì con il passaggio in zona arancione, incrementati i controlli da parte delle forze dell’ordine con denunce e multe. Stessa situazione si è verificata a Roma e Napoli con affollamenti da record.