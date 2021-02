La campionessa del mondo nella disciplina della scherma, Rossella Fiamingo, fa impazzire i suoi ammiratori con un solo scatto.

Dopo aver conquistato il titolo di campionessa del mondo nel 2014, vincendo la medaglia d’oro per la scherma in Russia, Rossella Fiamingo è conosciuta in tutta la penisola per la sua professionalità di sportiva ed il suo incantevole carisma. Ventinovenne e nativa della città di Catania, Rossella attualmente è tiene molto anche alla sua attività sui social, dove condivide alcuni dettagli dei suoi allenamenti, come il tempo trascorso felicemente nella natura. Ad oggi l’atleta conta su Instagram un cospicuo numero di follower.

La bellezza a 360° di Rossella Fiamingo sboccia in una foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo (@rossellina91)

L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo la mostra in primo piano e, da quello che si deduce grazie alle parole inserite all’interno della didascalia, pare abbia appena terminato il suo “Stretching di fine ritiro 😄💪🏼” sportivo con successo. L’espressione infatti che sembra apparire sul suo volto è indiscutibilmente sinonimo di pura soddisfazione.

Un sorriso lievemente accennato, le guance leggermente arrosate e i muscoli che sono in procinto di “tirare un respiro di sollievo”, sono tutti piccoli dettagli che le donano particolarmente.

Non sarà diverso dunque il parere espresso dalla sua moltitudine dei suoi fan. Ecco alcune risposte all’atletica pubblicazione di Rossellina rigorosamente in maglietta azzurra. “Sei una perla di rara bellezza ❤🌷“. Oppure: “La mujer mas hermosa del mundo..❤️“. I vari apprezzamenti non fanno altro che confermare qualità che si evincono già dal primo sguardo.