Ginevra Lamborghini osé: camicetta aperta, intimo in bella vista – FOTO

Ginevra Lamborghini posta su Instagram una serie di scatti in cui si mostra sensuale. Distesa sul letto indossa una camicetta aperta mostrando l’intimo in pizzo.

Camicetta aperta scopre intimo di pizzo. Ginevra Lamborghini si mostra su Instagram in una serie di scatti in cui è sensuale come non mai. Distesa sul letto rivolge lo sguardo in lontananza. “E sono ferma in questa piazza e mezzo eppure adesso sembra così grande”, la didascalia al post pubblicata dalla sorella di Elettra.

Pioggia di like immediata. Tantissimi i commenti da parte dei 59,9 mila follower della Lamborghini. Di recente la ragazza ha lanciato un nuovo singolo. “Alibi” il titolo del brano. Sulle orme della sorella, Ginevra ha debuttanto nel mondo della musica. Già lo scorso settembre aveva esordito con il brano “Scorzese”. Per il 2021 in programma un nuovo album in cui unirà sonorità soul e pop. La Lamborghini ama molto la musica jazz e blues.

Ginevra Lamborghini: nuova fiamma

Classe 1994, Ginevra è figlia del proprietario della nota casa automobilistica. Laureata in marketing della moda per un periodo ha lavorato nell’azienda di famiglia rivestendo la posizione di direttrice creativa. Poi il lancio di un suo brand di borse e di seguito la carriera da influencer e musicista.

La Lamborghini ha catturato l’attenzione del pubblico di recente per i difficili rapporti con Elettra. Talmente tesi da far sì che non abbia partecipato alle nozze della sorella con Afrojack e non abbia partecipa al GF Vip per evitare di parlare del loro rapporto. Tra le due sembrerebbe essere scoppiato un forte scontro ma non sono emersi ulteriori dettagli sulla vicenda. Sembrerebbe che non si parlino da tempo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale in una recente intervista a Vanity Fair ha rivelato di aver iniziato una nuova relazione con un ragazzo che non fa parte dello spettacolo.