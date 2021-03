L’influencer Sonia Lorenzini si arma di un attillato tubino in pelle nera e veste senza preavviso i panni di Catwoman: è da brividi.

La nota influencer ventinovenne, Sonia Lorenzini, è ancora alle prese con gli sgoccioli del reality del Grande Fratello Vip. Dopo la sua partecipazione in qualità di coinquilina durante quest’edizione pare che non voglia ancora arrendersi. Nonostante la sua eliminazione, infatti, la modella nata sotto il segno dei Pesci, pare che per lei non sia detta l’ultima parole. Voglia di riscatto o semplice piacere nell’esporsi? Scopriamolo più nei dettagli.

Sonia Lorenzini ed il sogno di divenire Catwoman per un giorno

“Questo sarebbe stato l’outfit perfetto per portare a compimento la missione di stasera…“, ha iniziato così la sintesi dei suoi obbiettivi prefissati nel pomeriggio di oggi prima che l’ennesima ed ultimissima puntata del GF abbia inizio. Per poi aggiungere ancora, sempre nella didascalia al suo ultimo post su Instagram: “nello specifico avrei optato per vestirmi da catwoman”, eppure pare che le indicazioni da parte degli autori siano state ben differenti, visto che sarà lei stessa a concludere col dire: “ma sono entrata piumata e piumata finirò“.

Una sorte differente dunque da quella tanto ambita, ma che sembra non abbia ugualmente cambiato il suo risultato. Lo scatto raggiunge infatti un successo ben sperato, vista soprattutto la già notevole quantità di apprezzamenti e risposte da parte dei suoi fa in seguito alla pubblicazione. Per il resto ormai è solo questione di tempo: “Pronti per la finale???? Chi volete che vinca?“.