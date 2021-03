Il conduttore Flavio Insinna in confusione dopo che il campione è andato evidentemente nel pallone. La Ghigliottina anche stavolta è difficile da indovinare.

Vero e proprio sconcerto a L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai Uno. Nella puntata di ieri, 27 febbraio, alla Ghigliottina abbiamo visto giocare Guglielmo, il campione che si era qualificato nuovamente.

Ha già portato a casa oltre 16 mila euro in una puntata precedente, ma stavolta è andato in seria confusione. E’ arrivato alla Ghigliottina con un montepremi di 130 mila euro che si è ridotto a 16.250 euro per una serie di tagli. Le parole indizio erano musica, città, tre pezzi, boss e caffè.

Il campione visibilmente nel pallone per la parola esatta: Flavio Insinna si arrende

Visto l’elenco di parole, il campione ha cominciato ad andare in confusione e ha proposto la parola chitarra, che poi si è rivelata sbagliata. Subito dopo, ha confessato: “Per la soluzione avevo pensato a capo, però poi mi sono dimenticato la parola e ho scritto chitarra”.

Con il senno di poi, neanche “capo” si è rivelata la soluzione giusta. La parola esatta, infatti, era “salotto”. Come tutte le sere, Insinna ha provato a ragionare con il concorrente per capire quale potesse essere la parola giusta.

Ha provato in ogni modo a fargli pronunciare la parola “salotto”, senza successo. Guglielmo ha nominato diverse parole simili come “Camera”, “Soggiorno”, “Camera da letto”. Insinna non ce l’ha più fatta e ha dichiarato resa: “Ti prego, fallo per me… dì salotto”.

A quel punto, Guglielmo, ancora nel pallone, ha finalmente capito quale fosse la parola esatta.

Un gioco molto difficile quello della Ghigliottina a cui non sanno giocare tutti. Qualche giorno fa anche il giornalista Vittorio Feltri aveva mostrato un certo fastidio per non aver indovinato la parola. Addirittura aveva dichiarato che, per lui, il gioco è “tutto un imbroglio”.

Non ci resta che attendere le prossime puntata per scoprire se il campione riuscirà ad indovinare la parola!