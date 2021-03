Miriam Leone, sportiva mantiene la linea: buongiorno col fiato sospeso – FOTO

Miriam Leone ha pubblicato una storia su Instagram mentre fa la conta dei respiri prima di riprendere l’attività sportiva

La splendida attrice ed ex Miss Italia del 2008, Miriam Leone non smette mai di stupire, soprattutto quando si concede un pò di relax per ritrovare la forma e l’ottima condizione. Proprio grazie alla partecipazione al concorso di bellezza nazionale è riuscita a conquistarsi un posto tra i big dello spettacolo.

Oggi la splendida showgirl, protagonista di film, fiction e programmi televisivi è molto attiva sui social network, considerando che il mondo dello spettacolo sta risentendo non poco dell’escalation della malattia

Per ora dalle parti di “Mirimeo“, per gli amici di Instagram, si vive di “pane” e ricordi, in attesa di un ritorno in bello e sublime stile sul palcoscenico delle grandi occasioni. Sarebbe un “gioco da ragazzi” per lei, che all’indomani del successo di Miss Italia ha posato per diversi brand e riviste di gossip e spettacolo. Tra queste ultime, Vanity Fair e Grazia hanno contribuito ad accelerare le tappe di una celebrità, al giorno d’oggi, tra le più glamour e affascinanti d’Italia

Miriam Leone impeccabile sul “concetto di respirare”

Finchè ci sarà Miriam Leone a farci compagnia durante queste giornate tristi e ricche di malinconia, tutto intorno a noi sembra inchinarsi alla speranza di rivedere la luce. In attesa che tutto torni alla normalità, nel più breve tempo possibile, Miriam ha dimostrato di spendere il tempo libero, affidandosi al jogging e all’attività sportiva in generale.

Tra uno scatto di bellezza e semplicità e l’altro, la Leonessa dai capelli rossi e lucenti fa di tutto pur di mantenersi in forma e tenersi pronta per un’eventuale chiamata di “mamma” Rai o Mediaset.

Ecco perchè oggi è più che mai una sportiva attiva da qualsiasi prospettiva. Questa mattina si è fatta immortalare, mentre si concede una pausa in “respiro”, prima di ricominciare l’attività fisica.

Un “buongiorno” soleggiato ricco di speranza e con l’obiettivo di mantenere la linea. Mirimeo ha sorpreso di nuovo tutti, positivamente e voi invece preferite trascorrere le prime ore dal mattino come lei, oppure al calduccio, ne “lettone”?