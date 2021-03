Sanremo 2021, il significato della canzone di Annalisa “Dieci”

Torna per la quinta volta al Festival di Sanremo Annalisa, che presenterà il brano “Dieci”: scopriamo qualcosa in più sulla canzone e il suo significato

Annalisa è pronta a festeggiare dieci anni di carriera tornando per la quinta volta sul palco del Festival di Sanremo. È lì che porterà il suo brano “Dieci“, il quale farà parte del disco “Nuda10” in uscita il 12 marzo. Durante la sua ultima partecipazione -avvenuta nel 2018- Annalisa è riuscita a salire sul podio, aggiudicandosi il terzo posto con il singolo di successo “Il mondo prima di te“. Lo scorso anno è invece tornata a esibirsi all’Ariston in veste di ospite, accanto ad Achille Lauro nella serata delle cover. I due hanno dato vita a un’emozionante esibizione de “Gli uomini non cambiano“. Ora è pronta a rimettersi in gioco e lo farà con un omaggio alla musica e all’amore che la lega a quest’ultima.

Il significato del brano di Annalisa, “Dieci”

“Una dichiarazione d’amore alla musica“, così Annalisa ha descritto “Dieci“. Un omaggio a quella passione che l’ha accompagnata sin da piccola e che è diventata il suo lavoro. Un lavoro fatto di alti e bassi, di fatiche, di gioie e sofferenze, ed è proprio di questi lati più oscuri di cui si parla sempre poco. La vita degli artisti non è sempre tutta rosa e fiori e Annalisa ha voluto mettere nero su bianco le sue emozioni, proiettandole in una storia d’amore.

Tra ricordi, malinconia, tentativi di farcela a superare i momenti più difficili e la volontà di rivivere i momenti più belli ancora e ancora, altre dieci ultime volte. “Se è più facile scrivimi / Che hai bisogno di quello che hai perso / E va bene una volta su cento / Se ci pensi precipiti / Non ho tempo deciditi“, canta nel primo verso della canzone.

L’artista ha voluto omaggiare quell’amore che la lega alla musica ma che, come tutti gli amori, nel corso degli anni le ha fatto vivere anche momenti di sconforto. Quei momenti in cui forse mollare sarebbe stata la decisione più facile. Eppure la sua passione e determinazione ha vinto su tutto e l’ha portata a essere dove è oggi.

Annalisa sarà in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo che prenderà il via domani, martedì 2 marzo.