Aida Yespica: troppo speciale per lei, su Instagram si lascia andare FOTO

Che fine ha fatto Aida Yespica? La modella venezuelana è molto attiva su Instagram ma ha abbandonato da tanto lo spettacolo, perché?

Classe 1982, di origine venezuelana, Aida Yespica è una modella e un attrice che ha fatto innamorare con la sua bellezza il pubblico italiano. Ha partecipato a reality come L’Isola dei famosi e Grande Fratello Vip, ha lavorato a fianco di big come Cristian De Sica o Alessandro Siani, Nancy Brilli e tanti altri ancora. Ma oggi che cosa fa nella vita? Non ci resta che scoprirlo.

LEGGI ANCHE>>>>Aida Yespica deliziosa nel selfie davanti allo Specchio: labbra da infarto e.. FOTO

Aida Yespica: come si mostra su Instagram?

LEGGI ANCHE>>>Aida Yespica, lingua ai follower e fisico invidiabile, è uno spettacolo- FOTO

Da tempo è ormai lontana dai riflettori, dopo essere diventata mamma Aida ha avuto dei problemi post gravidanza e così ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Così oggi si dedica solo ai social dove è seguita da quasi novecento mila follower con i quali condivide momenti della sua giornata, dalla famiglia al tempo libero a shooting fotografici. Quelli non mancano mai. Instagram è diventata la sua seconda casa, dove rifugiarsi per rilassarsi e scambiare qualche parole con i suoi sostenitori che vorrebbero rivederla almeno per una volta in televisione. Nessuno scorderà mai il famoso calendario del 2004, le sue foto a distanza di anni girano anche sul web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Passano gli anni ma la bellezza resta, le sue forme fanno invidia al mondo. Il sorriso non manca mai e la Yespica non perde occasione di mostrare ai fan le sue parti migliori. Una bomba esplosiva e sui social è boom di like e commenti da parte di coloro che la reputano la numero uno.