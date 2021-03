Cristina Buccino sexy sul divano, la scollatura fa sognare – FOTO

L’influencer Cristina Buccino in una serie di scatti sul divano, la salopette sbottonata infiamma Instagram: esplosiva

La modella calabrese sa stupire con classe su Instagram, superandosi ogni volta di più. Un’arte che le ha permesso di conquistare il successo non indifferente: con i suoi 2,5 milioni di followers si classifica senza dubbio tra le regine più seguite dei social. Merito della bellezza mediterranea prorompente e della raffinatezza con la quale riesce a mostrarla, l’influencer è decisamente unica nel suo genere.

Cristina Buccino esplosiva

Uno stile ben definito quello di Cristina Buccino, che su Instagram alterna sapientemente scatti della sua figura a immagini più artistiche e neutre, con un’abilità che esula dall’esibizionismo fine a se stesso. Influencer professionista, sa dosare ogni centimetro del suo corpo, tonico e formoso, per un risultato decisamente efficace e accattivante. Anche negli scatti più rivelatori, la sua irresistibile sensualità emerge con eleganza, conferendole ancora più fascino.

L’ultima serie di foto la ritrae sul divano, mentre indossa una salopette scura pericolosamente sbottonata, impreziosita da una cintura che stringe ed esalta il punto vita. Abbinata a degli stivali stringati che attribuiscono personalità all’outfit, la modella esibisce il solito sguardo ammaliante e le labbra carnose che caratterizzano i suoi lineamenti mediterranei.

Insieme all’inconfondibile viso, catalizza l’attenzione la profonda scollatura sul generoso décolleté che fa sognare i fan. Un corpo dalla perfetta silhouette, al meglio evidenziata dalla tuta intera, che su di lei ha lo stesso effetto di un abito da sera.

Totalizza più di 38 mila like, mentre i fan in adorazione non possono smettere di contemplare la sua immagine.