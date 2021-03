Polina Malinovskaya: voglia d’estate. Esplosiva in bikini, che splendore – FOTO

Polina Malinovskaya. La modella bielorussa sta decisamente mandando in tilt il web attraverso le immagini mozzafiato pubblicate su Instagram

È senza dubbio una delle modelle più richieste del momento. Bielorussa, ma con sangue italiano che le scorre nelle vene (il padre è originario di Milano), Polina Malinovskaya sta spopolando a dismisura sul web. Il contatore del suo profilo Instagram ha superato ampiamente la soglia dei 2 milioni di follower.

Classe 1998, è arrivata nel nostro paese a soli 16 anni e ha iniziato una fervente carriera nel mondo della moda grazie alla sua avvenenza fuori dal comune. Le immagini che propone sono spesso sensuali, accatticanti e lasciano poco spazio all’immaginazione. La foto profilo su Instagram ritrae Alice nel paese delle meraviglie: un po’ la ricorda nelle fattezze con i lunghi capelli biondi e gli occhi chiari.

Molti sono i brand che desiderano Polina come volto per sponsorizzare i loro capi di prestigio. Ultimamente l’abbiamo vista collaborare con OVS, H&M e Guess.

Polina Malinovskaya: un bikini da urlo

La modella Polina Malinovskaya ha pubblicato quattro scatti al mare in bikini in un anticipo precocissimo d’estate. Le onde sono in tempesta così come i lunghi capelli biondi della ragazza, lasciati sciolti e scompigliati dal vento.

Indossa un mini bikini grigio chiaro che lascia molto poco all’immaginazione. Maliziosamente parte del suo seno è scoperta e lei gioca sensualmente con l’obiettivo: un vero incanto a favore di tutti i fan, pazzi di lei.

In pochi minuti ottiene una pioggia di like, migliaia. I commenti sono tutti di plauso e ammirazione: “Bellissima”, “Sei un sogno”, “Una dea”, “La mia preferita”.

Poco si sa sulla sua vita privata. Si vociferava un’intesa con Jay Alvarrez, modello e surfer hawaiano, appassionato di sport estremi, ma nulla è stato confermato.