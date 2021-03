Ascolti tv 1 marzo: un’altra sorpresa per i telespettatori

Cari telespettatori cosa avete guardato ieri sera? Il 1 marzo è stata una serata stratosferica, ecco gli ascolti tv e i dati aggiornati

Ancora una volta milioni di italiani hanno trascorso la serata incollati alla televisione, passando ore di relax dopo una giornata di lavoro. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Il commissario Ricciardi interpretato da Lino Guanciale, mentre su canale 5 si è tenuta la finale del reality più seguito in Italia, Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme cosa ha preferito il pubblico nella serata del 1 marzo.

Ascolti tv 1 marzo: quali sono i dati?

E’ stata una serata speciale quella di ieri 1 marzo. Ma chi ha vinto il primo posto sul podio degli ascolti tv? Il commissario Ricciardi su Rai 1 ha avuto la meglio conquistando 5.908.000 spettatori, pari al 24.73% di share. Subito dopo, con pochissima differenza, su canale 5 il Grande Fratello Vip ha tenuto incollati 4.298.000 spettatori, per uno share complessivo del 25.4%. In terza posizione troviamo Quarta Repubblica su Rete4 ha raccolto davanti al video 1.207.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 5.65%. A seguire Rai2, con NCIS ha conquistato 1.039.000 spettatori con share del 3.82%, 971.000 spettatori con il 3.91% e 791.000 con il 3.99%. Il dato Auditel per Rai3 con Presadiretta è di 1.256.000 spettatori, equivalente al 4.97% di share. Italia1 ha trasmesso Brick Mansions , che ha intrattenuto 1.072.000 telespettatori, pari ad uno share del 4.19%. La7 con Atlantide ha conquistato 473.000 spettatori, share del 2.58%, TV8 con Bruno Barbieri-4 Hotel, 638.000 spettatori, share 2.42% e Nove con Rocky V, 467.000 spettatori, share 1.91%.

Questa sera andrà in onda la prima puntata di Sanremo 2021 su Rai1, su Italia 1 Le iene presentano: un anno di Covid, su Canale 5 La vita è una cosa meravigliosa.