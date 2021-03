Benedetta Rossi: altra ricetta da gustare, Instagram è il suo regno FOTO

Cosa ha combinato Benedetta Rossi su Instagram? La food blogger ha regalato ai fan un nuova ricetta, i suoi consigli fanno il giro del web

Ci ha coccolato, ha dato consigli, ci ha emozionato. Stiamo parlando di Benedetta Rossi, la food blogger che con i suoi video e programmi su Real Time ha conquistato milioni di italiani che la seguono ovunque. Tra ricette da imitare, challenge da accettare e messaggi ha realizzato il suo sogno. Insieme a suo marito e ai suoi cuccioli è entrata nelle case delle persone e ha lasciato il segno. Ed oggi con quale piatto ha deliziato i fan?

Benedetta Rossi: cosa ha pubblicato su Instagram?

Soprattutto in quarantena lo scorso anno Benedetta ha tenuto compagnia a tante persone che ogni pomeriggio si collegavano per scoprire nuove ricette e provarle insieme a lei. Così il momento di emergenza si è trasformato in abitudine, ed oggi la food blogger non perde occasione di mostrare piatti e idee per tante pietanze. Una delle sue ultime creazioni è la ciambella salata soffice: 4 uova; 50 gr di formaggio grattugiato; 150 gr di latte o di acqua; 100 gr di olio di semi di girasole; 380 gr di farina; 1 bustina di lievito istantaneo per torte salate (oppure 1 cucchiaino di bicarbonato + 2 cucchiaini di aceto di mele o di succo di limone); 2 cucchiaini di sale; 1 cucchiaino di zucchero.

Sarà sicuramente un capolavoro, Benedetta con quel sorriso sempre sulle labbra ha creato un vero e proprio regno dove si lascia andare insieme alla sua famiglia che la supporta in ogni occasione.