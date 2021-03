Sanremo 2021, il brano di Coma_Cose: il testo della canzone “Fiamme negli occhi”

Prenderanno parte al Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi”: quello che sappiamo sulla canzone dei Coma_Cose e il suo testo ufficiale

Coma_Cose, alias Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, saranno fra i protagonisti della 71esima edizione del Festival di Sanremo con “Fiamme negli occhi“. Un brano caratterizzato da un ritmo incalzante attraverso il quale il duo ha trovato il modo di farsi un’appassionata dichiarazione d’amore. Con questo testo i Coma_Cose sono riusciti a mischiare un sentimento tanto forte con immagini del quotidiano. Ad ispirare il duo sono stati anche oggetti che usiamo comunemente ogni giorno. Piccole cose che però se associate ad un’emozione riescono a regalare un’immagine decisamente evocativa come quando dicono “galleggio in una vasca piena di risentimento e tu sei il tostapane che ci cade dentro“.

In attesa di ascoltare il brano in gara nella categoria Campioni, Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato in esclusiva il testo completo della canzone.

Testo di “Fiamme negli occhi” di Coma_Cose

Testo di: F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio – F. Zanardelli

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una Venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Mi bruci

Mi bruci

Se mi guardi senti.

