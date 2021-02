Sanremo 2021, chi sono i Coma_Cose: tutto sui cantanti di “Fiamme negli occhi”

I Coma_Cose saranno tra i 26 big protagonisti della prossima edizione di Sanremo 2021 portando una ventata di freschezza con il brano “Fiamme negli occhi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coma_Cose (@coma_cose)

Nel 2017 a Milano Fausto Zanardelli, noto come Lama, e Francesca Mesiano, conosciuta con il nome California, si uniscono per formare il duo indie-rock e pop-rap Coma_Cose. Il loro sodalizio artistico nasce grazie a Francesca che insiste per ritornare alla musica dopo che entrambi avevano deciso di dedicarsi ad altro. In quello stesso anno viene pubblicato il loro primo EP dal titolo “Inverno ticinese“. Da quel momento iniziano a diventare un nome conosciuto nel mondo della musica tanto che la band Phoenix decide di avvalersi del duo per aprire i propri concerti a Parigi. Nel 2019 pubblicano il loro primo album in studio “Hype Aura” e sono fra gli artisti che si esibiscono sul palco di piazza del Popolo per il concertone del 1° Maggio. I Coma_Cose, grazie alle canzoni “Mancarsi” e “Post concerto“, che hanno letteralmente conquistato i fan di tutta Italia, ottengono l’ambitissimo disco d’oro.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi è Gaia: tutto sulla cantante di “Cuore amaro”

L’impegno dei Coma_Cose durante il lockdown

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coma_Cose (@coma_cose)

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi è Ermal Meta: tutto sul cantante di “Un milione di cose da dirti”

Nel 2020 il duo composta da Lama e California, mentre il paese è travolto dalla pandemia da Covid 19, pubblica un EM dal titolo “Due“. Nel lavoro dei Coma_Cose ci sono infatti soltanto due brani “Guerre fredde” e “La rabbia“. Il 6 settembre fanno poi parte degli artisti che si esibiranno nell’Arena di Verona durante il concerto Heroes trasmesso via streaming. Scopo dell’evento è quello di sostenere anche economicamente tutti i lavoratori dello spettacolo duramente colpiti dalla pandemia. Gli artisti infatti hanno voluto in questo modo dare un aiuto concreto ai tanti che a seguito delle restrizioni causate dal Covid non riescono più a svolgere il proprio lavoro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coma_Cose (@coma_cose)

Coma_Cose il prossimo marzo porteranno sul palco dell’Ariston il loro brano “Fiamme negli occhi“. Grazie al loro stile indie-rock, il duo milanese sarà certamente una delle novità della 71esima edizione del Festival di Sanremo che anche quest’anno sarà condotto da Amadeus.