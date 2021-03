Dayane Mello: dopo la finale arriva la FOTO con la figlia, emozionante

Quarta classificata? Ebbene sì ma le emozioni per Dayane Mello ieri sera sono state troppe, incontro con la figlia e con il padre, spettacolo

E’ stata una puntata eccezionale e speciale sotto ogni punto di vista, i cinque finalisti hanno avuto delle sorprese speciali e dopo sei mesi all’interno della casa più spiata d’Italia è ora di prendere in mano la vita reale. Quasi tutti sono tornati a casa, Dayane Mello ha rivisto la sua bambina che le ha chiesto di non lasciarla mai più.

Dayane Mello: quanto è bella sua figlia?

Per Dayane Mello sono stati mesi fantastici, fino al lutto che ha dovuto vivere all’interno durante l’edizione. Ha perso suo fratello a causa di un incidente ed è stato difficile andare avanti, lo ha fatto solo per il bene della sua famiglia. La sua forza e la determinazione l’hanno portata in finale, ma si è aggiudicata il quarto posto. Oggi, il giorno dopo la puntata, non fa altro che abbracciare sua figlia, la piccola Buby. Sono state troppo tempo separate, è il momento di recuperare.

Di una bellezza fuori dal comune, la sua bambina assomiglia molto alla mamma. I lineamenti sono uguali ed ha degli occhi strepitosi che rimandano al mare. Sarà anche lei una modella in futuro? E’ ancora presto per dirlo ma ha tutti gli attributi per diventarci. Per il momento si gode le coccole della mamma ed insieme iniziano una nuova vita post Grande Fratello Vip.