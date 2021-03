Elodie sul balcone di Sanremo mostra il suo dècollète da urlo, pazzesca – FOTO

Elodie apre il cuore dei follower di Instagram e vi inietta un pizzico di speranza e buon umore. Bellezza soleggiata con dècollète

Tra i concorrenti che parteciperanno alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche l’artista salentina, Elodie. Ormai è tutto pronto: questa sera su Rai 1 andrà in onda la prima puntata di una kermesse musicale del tutto particolare, rispetto agli anni passati, causa coronavirus.

Nonostante le forti titubanze dei produttori del cast di Rai 1 a far avviare il “motore” delle voci professionali, Amadeus e Fiorello hanno spinto per regalare agli italiani il consueto appuntamento annuale. Nelle scorse ore abbiamo già assistito a diversi backstage pre-Sanremo, con la speranza di raccogliere consensi e approvazioni, prima dell’esibizione.

Basta pensare ad Arisa e alla sua voce sublime che già si è fatta sentire tra il popolo di Instagram, convincendolo a sostenerla. Ora è il turno di Elodie, una tra i tanti volti di origine salentine che si esibiranno quest’anno sul palcoscenico delle grandi occasioni

Elodie, un selfie da brividi alla luce del sole e nel giorno più atteso

Questa sera e per cinque splendide serate andrà in onda il Festival di Sanremo, nel consueto appuntamento dell’anno con la kermesse musicale degli artisti nazionali. Tra i cantanti in esibizione sul palcoscenico dell’Ariston ci sarà anche la leccese, Elodie.

L’ex voce di Maria De Filippi, arrivata seconda ad “Amici” è al suo terzo biglietto da visita a Sanremo dopo le partecipazioni nel 2017 e nel 2020. Insieme a lei ci saranno anche altri volti dello “stivale” del Paese, per un Festival che si tinge sempre più di “luci” pugliesi.

Poche ore fa, Elodie ha flirtato con i suoi follower con una storia di Instagram, aprendo a tutti, i pori della felicità. Elodie apre la diretta Instagram, uscendo fuori al balcone dell’alloggio assegnatole dal cast di Sanremo e mostra a tutti una bellezza soleggiata.

In canotta nera a bretelle è uno schianto, mentre ai follower non è sfuggito quel dècollète da urlo, scoperto, che lascia poco spazio all’immaginazione. E voi cosa ne pensate della sua performance pre-Sanremo? Sarete con lei già a partire da questa sera?