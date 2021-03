Elodie in bianco si prepara al Festival: un fisico e una bellezza divina – FOTO

Elodie lascia il pubblico dei social a bocca aperta grazie ad uno scatto in cui, come un dolce angelo, riesce a toccare il cuore

Elodie ad ogni foto pubblicata su Instagram riesce a conquistare un pezzetto sempre più grande nel cuore dei suoi tantissimi follower. Non è infatti soltanto la sua incantevole voce a riuscire a toccare l’anima ma anche la dolcezza del suo viso. In attesa di poterla ammirare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo la talentuosa cantante ha infatti regalato ai follower due straordinarie foto. Vestita completamente di bianco concede all’obiettivo un sorriso raggiante mentre si lascia riprendere su una terrazza vista mare. Il viso sorretto delicatamente da una mano riesce a conferire ad Elodie un’espressione incantevole capace di permetterle di fare il pieno di cuoricini e commenti entusiasti. In questa foto l’artista sembra volersi concedere alcuni momenti di relax prima di scendere nell’arena, purtroppo senza pubblico, del 71esimo Festival di Sanremo.

Elodie si esibirà da sola al Festival di Sanremo

Elodie in quest’edizione del Festival di Sanremo è stata voluta fortemente dal presentatore Amadeus per far parte della schiera di co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. La sua partecipazione però non si limiterà a quest’insolito ruolo ma è in programma anche una sua esibizione. Purtroppo una delle otto ballerine che avrebbero dovuto fare una performance insieme ad Elodie è risultata positiva al tampone per il Covid. A causa di questa positività le altre sette ragazze che compongono il corpo di ballo sono state costrette a rispettare una quarantena.

Nel caso in cui non si riesca a trovare delle valide sostitute, cosa abbastanza improbabile visto il poco tempo a disposizione, è stato deciso che Elodie dovrà esibirsi da sola. La sua presenza all’Ariston nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus è prevista per la seconda serata del Festival mercoledì.