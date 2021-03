Emily Ratajkowski, la FOTOGALLERY in cui sfoggia il pancione: nuda e bellissima

Emily Ratajkowski, prossima al parto, è la protagonista di un servizio fotografico a luci rosse: la modella, completamente nuda, ha sfoggiato il pancione con grande orgoglio

La supermodella statunitense è sicuramente una celebrità impossibile da inquadrare in rigidi schemi. Emily Ratajkowski, fin dagli esordi della sua carriera, si è distinta per la liberta dei comportamenti e delle scelte professionali. D’altronde, il pubblico l’ha conosciuta grazie al videoclip di “Blurred Lines“, in cui l’americana si è mostrata in topless.

Affermata top model ed attrice emergente, la Ratajkowski è uno dei volti maggiormente richiesti nel mondo della moda. Su Instagram , oltre 27 milioni di followers la seguono costantemente, corredando i suoi scatti di apprezzamenti e lusinghe.

Emily Ratajkowski, le FOTO con il pancione infiammano il web: nuda e bellissima