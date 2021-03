Federica Masolin ti fucila con lo sguardo: è ipnotica e ammaliante! – FOTO

La splendente giornalista sportiva italiana e conduttrice televisiva di Sky Sport pubblica una foto spettacolare: eccola!

La Masolin indossa una tutina color bianco panna ed un bellissimo orologio: che stile pazzesco!

I capelli sono sciolti, il make-up è abbastanza leggero e la sua espressione è ipnotica e decisa: Federica è uno schianto!

In meno di un’ora, lo scatto ha raggiunto i 41.000 mi piace e i 500 commenti. Tra i messaggi degli utenti ci sono moltissimi complimenti e apprezzamenti di ogni genere, ad esempio: “Sei bella da morire“, “Favolosa“, “Meravigliosa“, oppure “La più bella del mondo“.

Federica Masolin si descrive brevemente: ecco la sua vita quando è lontana dai riflettori…

Nel corso di una delle sue interviste, Federica racconta un po’ di sé ai suoi fans: “Adoro viaggiare. La mia vita da zingara è bellissima, anche se devo sempre avere dietro tutto per le varie occasioni, comprese le scarpe aperte e chiuse. Quello che mi pesa è disfare la valigia, sono disordinatissima!“.

E ancora: “Non mi sento bella, ma simpatica, tra infanzia e lavoro sono sempre stata in ambienti maschili. Da piccola ero gelosissima di mia sorella, così mio padre mi portava a vedere ogni tipo di sport, soprattutto allo stadio. Un posto magico, dove però andavo con le Barbie, visto che per il resto ero una bambina con i capelli lunghi che faceva danza classica“.

Inoltre aggiunge: “Adoro l’adrenalina. Tanto che ho provato anche il bungee jumping“.