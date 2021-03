Il gatto. I 4 modi per renderlo felice e conquistare la sua fiducia

Il gatto. Quali sono i 4 modi per rendere felice il tuo amico peloso e come garantire che si fidi di te ciecamente

Se hai appena preso un gatto o hai intenzione di adottarlo, una delle cose che ti starà più a cuore sarà conquistarlo e guadagnare la sua fiducia. Si dice che generalmente siano animali molti indipendenti e schivi. Tuttavia, avere un tenero micio dentro casa è una delle soddisfazioni più belle che ci possano essere.

Gli animali ci tengono compagnia e ci offrono amore in maniera incondizionata. Non chiedono nulla in cambio. Siamo noi che, coscienti dell’impegno preso, dobbiamo essere responsabili per tutte le loro necessità.

Non significa provvedere solo ai loro pasti e donargli una cuccia morbida, ma anche interessarsi della loro incolumità.

Quali sono i modi per rendere felice il nostro gatto?

Evitate le punizioni

I cuccioli di gatto sono particolarmente attivi. Durante i primi tempi dentro casa capiterà che possano provocare piccoli danni, come graffiare mobili, mordere o appendersi da qualche parte. Siate pazienti, evitate le punizioni e usate il rinforzo positivo per premiare gli atteggiamenti corretti, veicolando così il comportamento. I rimproveri possono provocare nel felino sfiducia e stress, rovinando fin dall’inizio il rapporto con il proprio pet. Non guardateli intensamente negli occhi; possono interpretare questo comportamento in modo negativo e persino intimidatorio.

Giocate insieme

Contrariamente alla credenza popolare, i gatti sono animali affettuosi. Giocate insieme a loro per stabilire un legame ma fetelo nel modo opportuno. Non usate mani o piedi per interagire ma solo strumenti giusti in vendita nei pet shop; non lasciate che vi graffi o vi morda. Se si abituerà a farlo, adotterà questo comportamento anche in momenti in cui non state giocando.

Non disturbatelo nella sua routine

I gatti trascorrono la maggior parte del giorno dormendo e ciò influenza direttamente il loro benessere. Il riposo è fondamentale per loro; immaginate di essere svegliati all’improvviso: sarebbe un’esperienza poco piacevole. Evitate quindi di disturbarlo per semplice capriccio di voler giocare con lui. Idem mentre sta espletando i suoi bisogni fisiologici nella lettiera: rispettate il vostro animale. Inoltre, sono esseri abitudinari e odiano sentirsi obbligati a fare qualcosa che non vogliono. Ciò significa che dobbiamo rispettare gli orari dei pasti, delle sessioni di gioco e di qualsiasi altra attività.

Non toccare la coda

La coda dei gatti non ha solo un valore estetico. Li aiuta a mantenere l’ equilibrio ed è anche uno strumento di comunicazione. Non importa quanto tu possa trovare divertente tirarla: non devi mai toccare la coda del tuo gatto! Non solo è molto fastidioso ma potrebbe anche farsi del male.