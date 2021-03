Levante, il ricordo più bello di Sanremo: eleganza e bella compagnia – Foto

La cantante Levante propone una serie di scatti su Instagram, di un’anteprima di Sanremo mozzafiato: che eleganza

La protagonista dello scorso Sanremo, la cantautrice Levante è più attiva che mai sui social network, tra bellezza delicata e chiose filosofiche. Tra poco meno di sei ore avrà inizio la settantunesima edizione del Festival di Sanremo che appena l’anno scorso ha lanciato le ambizioni della cantante.

Tra i partecipanti che saliranno sul palcoscenico dell’Ariston non figurerà Levante, che ha già deciso di attendere tempi migliori prima di tornare ad esibirsi come un anno fa. Nel frattempo, la dodicesima classificata della kermesse musicale del 2020 più seguita dagli italiani ha ricordato i momenti migliori dello scorso anno.

Stavolta Levante vedrà il Festival da telespettatrice, sul divano di casa, magari in attesa di ricevere qualche collegamento a sorpresa. Ricordiamo che per la 70esima edizione dell’evento più atteso dell’anno, l’artista torinese ha intonato il brano musicale di “Tikibombom”, che suscitò grande attenzione al pubblico

Levante, il backstage di fuoco di Sanremo 2020: che schianto

Con la partecipazione al 70esimo Festival della Canzone Italiana, Levante ha dato definitivamente il là ad un tripudio di emozioni che hanno contribuito ad arricchire il suo bagaglio di esperienze personali e professionali.

L’ausilio e la spinta del pubblico sono state sufficienti per arrivare ad occupare una posizione di privilegio, nello scorrimento dei titoli di coda. Oggi ha deciso di tenersi alla larga dai riflettori per questioni personali, ma nessuno potrà cancellare dalla sua mente i “dolci” ricordi della sua prima esperienza all’Ariston di Sanremo.

Tra tensioni e tentennamenti sulla scelta dell’outfit e degli accessori da indossare per l’esibizione, Levante ha dimostrato di essere molto impacciata nelle decisioni, all’interno del camerino pre-festival.

Poi arriva la svolta, con la scelta del tacco “15” ultra elegante che le ha permesso di scendere da quelle infinite scale. Per finire, un selfie di buona compagnia con l’amica DuaLipa ad alimentare l’adrenalina del backstage.

Insomma per Levante è stata un’esperienza indimenticabile e noi tutti ci auguriamo che già dal prossimo festival, quello del 2022 deciderà di mettersi di nuovo in gioco per i suoi fan