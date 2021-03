Marika Fruscio in lingerie, le audaci trasparenze turbano il web – FOTO

Marika Fruscio in uno scatto ad alto contenuto d’Eros: le audaci trasparenze turbano il web. Che sexy peccatrice!

La foto che ha postato qualche ora fa Marika Fruscio, sicuramente provocherà non pochi turbamenti. In intimo, indossa un babydoll nero in pizzo dal quale fuoriescono le curve pericolose. Merito delle trasparenze che caratterizzano questa sensuale lingerie. Capelli raccolti ed orecchini pendenti vistosi che conferiscono luminosità. Ma a Marika piace giocare e stuzzicare i suoi numerosissimi follower – si parla di quasi un milione – con pose audaci. Nulla di volgare, si intende, ma solo un atteggiamento ad alto contenuto erotico: con una mela rossa in mano ed il frutto morso dalla stessa, scrive La mela del peccato…..🍎. Un commento non di poco conto se si considera il boom di like e commenti per Marika, anche se hanno un punto in comune tutte queste risposte dei fans ovvero poche parole ma solo tante emoji sensuali. Marika li ha lasciati – ancora una volta – a bocca aperta.

Marika Fruscio, bellezza senza veli

